TikTok apelează la Curtea Supremă a SUA în încercarea de a evita interdicţia platformei sale

07:00

Mai mult de 30 de persoane au fost rănite pe un pod din apropiere de New Orleans, după ce condiţiile de ceaţă densă au contribuit la producerea mai multor accidente de maşină care au forţat închiderea podului lung de 38,6 kilometri care leagă malurile de nord şi de sud ale lacului Pontchartrain din sud-estul Louisianei, transmite The Associated Press.