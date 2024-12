Cel mai bun jucător din lume este negru şi brazilian - Ronaldo îi aduce un omagiu lui Vinicius, desemnat câştigător la gala FIFA The Best

08:30

Politologul Cristian Pârvulescu spune că prin anunţul privind intenţia de a candida la Preşedinţie Nicuşor Dan a „furat startul” punând partidele în defensivă. Potrivit analistului, candidatura acestuia este „redutabilă” pentru că e un independent, iar dacă va fi susţinut de PNL, care are organizaţii în multe zone rurale, are şanse să câştige alegerile. „Dacă nu este susţinut de PNL şi rămâne doar cu USR, devine complicat”, consideră Pîrvulescu. Pe de altă parte, afirmă politologul, la acest moment, românii sunt înclinaţi spre un independent, cu atât mai mult unul cunoscut, care are „o istorie a luptei cu partidul şi cu mafia” şi care „nu e străin total de politică”. Despre Ilie Bolojan, analistul spune că acesta a înţeles că acum „nu e momentul politicienilor”.