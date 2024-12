Moment incredibil la FCSB! Ce s-a întâmplat de fapt în timpul meciului cu Farul

14:20

Marius Şumudică e dorit în Arabia Saudită şi Gigi Neţoiu e convins că antrenorul Rapidului va accepta o ofertă concretă din partea clubului Damac, cel care s-a despărţit recent de Cosmin Contra. Pentru Şumudică şi Rapid, urmează derby-urile cu CFR, în Cupă, şi Dinamo, în Liga 1. Dacă giuleştenii nu se vor afla la maximum […] The post „Va pleca Şumudică dacă are ofertă consistentă”. Anunţ despre antrenorul Rapidului, chiar înainte de derby-urile cu CFR şi Dinamo appeared first on Antena Sport.