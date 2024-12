Elena Lasconi a dat buzna peste coaliţia PSD, PNL, UDMR, apoi a devoalat planul fiscal ascuns: „Cum finanțăm reformele promise oamenilor?”

17:00

China își consolidează influența militară asupra națiunilor africane. Crește vânzările de arme prin intermediul forumurilor multilaterale, finanțărilor și programelor de formare. Armata Populară de Eliberare are o prezență notabilă în Africa: desfășurări în Djibouti, mii de soldați chinezi la datorie în cinci națiuni africane, acoperind 17 misiuni de menținere a păcii ale Organizației Națiunilor Unite […] The post Putere, arme, finanțare: implicarea militară a Chinei în Africa first appeared on Ziarul National.