Veste proastă pentru Adriana Bahmuțeanu

Vocile de excepție ale celor 3 Tenori au adus farmecul sărbătorilor mai aproape de sufletele ieșenilor. Cu un repertoriu variat, ce a inclus colinde tradiționale sau arii celebre, concertul a reprezentat o experiență de neuitat, plină de emoție și bucurie. Publicul s-a bucurat de muzica de calitate, într-o atmosferă festivă.