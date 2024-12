Veste uriaşă pentru Simona Halep! A primit wild card la Australian Open 2025

16:40

Trei jucători se vor despărţi de Rapid în iarnă. Marius Şumudică e gata să înceapă curăţenia de iarnă, iar Victor Angelescu a făcut anunţul. Rapid a obţinut prima victorie, după patru meciuri fără succes. Giuleştenii au învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 2-0, şi s-au apropiat la un singur punct de play-off. Trei jucători, […]