Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare! Decizia este definitivă

Nicolae Stanciu şi Mircea Lucescu au luat parte la sistemul de votare din cadrul galei FIFA The Best. Premiul pentru cel mai bun fotbalist al anului a fost acordat în urma voturilor selecţionerilor, căpitanilor de echipă naţională, jurnalişti şi sportivi. Vinicius, starul lui Real Madrid, a câştigat marele premiu al serii, după ce a fost […]