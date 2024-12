Casa Națională de Pensii va avea 1.000 de angajați în plus, a decis Guvernul, actuala organigramă este insuficientă pentru recalcularea pensiilor

12:30

Suveranistul Călin Georgescu habar nu are că E.ON România nu extrage gaze în România, ci este doar distribuitor și furnizor final: „Gazele noastre vor veni din Ungaria. Sunt gazele noastre", afirmă „suveranistul" într-un mesaj pe rețelele sociale. El a susținut că statul român ar trebui să cumpere E.ON România, companie care este pe cale de a fi achiziționată de compania maghiară MVM. Însă tranzacția nu a fost finalizată, iar statul român are metode