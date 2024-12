Cad 1.000 de hectare din Lunca Bradului

09:50

Călin Georgescu a spus, la Realitatea, răspunzând unui ”șef de sindicat”, cum o să rezolve problema pensiilor pentru o categorie de români. Georgescu nu a intrat în detalii, dar a arătat că soluții există, iar ele sunt parte din propria [...] The post Călin Georgescu. ”Dorm în Palatul Victoria dacă e nevoie” appeared first on Cotidianul RO.