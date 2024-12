Elena Lasconi, după ce a prezentat condiţiile pentru a rămâne în coaliţie: Am vrut să fim la guvernare, dar ei nu nu ne vor

16:30

Bocancii de zăpadă reprezintă un must have în garderoba de iarnă. Nu le ai în garderoba ta? Avem o propunere perfectă pentru tine - modelele emblematice ale brandului UGG. Acestea cuceresc străzile pentru încă un sezon, garantând atât confort, cât și un look urban elegant. Te întrebi unde să-ți cauți perechea ideală? Bineînțeles, la JD Sports - cele mai cunoscute modele ale brandului australian te așteaptă aici.