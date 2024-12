Trump: Canada să devină al 51-lea stat al SUA

17:40

Actionarii Bancii Transilvania au aprobat fuziunea BT cu OTP Bank Romania, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare, care a avut loc astazi.Integrarea OTP Bank Romania in Banca Transilvania a inceput in august 2024 si se incheie in 28 februarie 2025, prin fuziunea celor doua banci.* Banca Transilvania si OTP Bank Romania vor avea activitate independenta pana la fuziune sivor asigura in cont...