Expertiza medicală a capacității de MUNCĂ va fi coordonată unitar la nivel național/ Bucura-Oprescu: Asigurăm creșterea calității actului profesional

Din trei luni calendaristice de iarnă, la noi, 30 de zile au temperaturi peste zero grade C. Această vreme a devenit o provocare pentru administratorii domeniilor schiabile. Ca să nu piardă clienți, mulți investesc în tehnologii costisitoare, care reușesc să producă zăpadă pe pârtii chiar și la zece grade C. Costurile se vor regăsi însă […]