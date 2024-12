Socep Constanța distribuie dividende – câți bani primesc Stere Samara, Ion și Niculae Dușu

20:50

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a participat, în perioada 10 – 12 decembrie 2024, la conferința de încheiere a proiectului Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe (SCORE), finanțat prin Programul european Erasmus Plus, desfășurată la Bruxelles, în Belgia. „În cadrul întâlnirii, delegațiile organizațiilor participante au prezentat publicului […]