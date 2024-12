Orașul din Europa unde transportul public va fi gratuit de la 1 ianuarie 2025

11:30

Studiul realizat de Ipsos arată că doar 11% dintre români evaluează calitatea generală a sistemului de învățământ din România ca fiind „bună" – cea mai redusă pondere dintre toate țările participante la sondaj, la paritate cu Ungaria sau Peru, respectiv sub media de 33% pentru cele 30 de țări. Locul 1 pentru cea mai scăzută