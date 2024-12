Dan Șucu și-ar dori o colaborare între Genoa și Rapid București

14:30

Proiectul are o durată de execuție de 36 de luni, plus 12 luni pentru notificarea și remedierea eventualelor defecte Guvernul a dat undă verde unei investiții de 409,7 milioane lei (cu TVA) pentru aplicarea și montarea unor linii noi de fabricație a muniției NATO la Uzina Mecanică Cugir, unitate din portofoliul Ministerului Economiei. Proiectul are […]