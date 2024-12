Avantaje pentru autovehicule hibride în București: parcare gratuită și impozit redus cu 95%

20:00

În urma unei explozii produse în localitatea Hilișeu-Crișan, județul Botoșani, două fetițe au suferit arsuri grave și au căile aeriene afectate: Fetița de 8 ani – arsuri pe 60% din suprafața corporală; Fetița