Dan Diaconescu știe că americanii nu au fost pe Lună. Ar trebui să meargă acum, poate o găsesc pe Elodia

19:40

Domnul George Simion a fost la Roma, unde s-a întâlnit cu colega de familie europeană Giorgia Meloni, premier al Italiei. Șeful AUR susține într-o postare că i-a povestit doamnei Meloni despre ceea ce el numește […] The post George Simion s-a întâlnit cu Giorgia Meloni, dar i-a ascuns că are de vânzare case la 35.000 de euro appeared first on IMPACT.ro.