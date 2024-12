Ce facem în București în weekend, dar și de Crăciun. Târguri, concerte, petreceri și spectacole, pe lista evenimentelor dintre 20 și 25 decembrie

09:00

În timp ce bucureștenii din S3 sunt extrem de supărați că Primăria nu montat luminițe de Crăciun pe străzile din aria administrată, Robert Negoiță le prezintă târgul de la hala Laminor. Cu toate că evenimentul […] Articolul Spiritul Crăciunului left the chat în S3. Bucureșteni, către dl. Negoiță, Grinch of the Year: Întunecimea voastră, aprindeți luminițele! Ce e la noi, înmormântare? apare prima dată în B365.