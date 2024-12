HYVIA, societatea mixtă Renault și Plug Power, are probleme financiare

15:50

DP World România, certificată Great Place to Work în septembrie, demonstrează că o cultură organizațională solidă este cheia succesului pe termen lung. Cu peste 1 milion de euro investiți în dezvoltarea angajaților, în ultimii 10 ani, și o rată de rotație anuală de doar 2%, compania stabilește un standard în retenția și dezvoltarea talentelor, într-o […]