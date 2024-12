Cum arată „lista neagră” de la FCSB. Gigi Becali a pronunțat numele jucătorilor pe care îi dă afară: „Renunţ la ei!”

12:50

Rapid a anunţat că doi tineri atacanţi au semnat cu Rapid. Antonio Preda și Cristian Grancea au parafat contractele şi au oferit primele declaraţii. Ei aşteaptă şansa de a debuta la echipa de seniori sub comanda lui Marius Şumudică. Cei doi jucători au 16 ani şi sunt formaţi la academia clubului din Giuleşti. Tocmai au […]