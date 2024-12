VIDEO Anatol Șalaru: Cu un singur glonț, la prezidențiale, Rusia a împușcat trei iepuri: România, R. Moldova, Ucraina

18:00

Președintele Klaus Iohannis se află la Bruxelles, unde Consiliul European discută tentativa Rusiei de a deturna alegerile din România. Iohannis participă, miercuri, la Uniunea Europeană – Balcanii de Vest. Pe agenda sa figurează, tot miercuri, o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Comprehensive exchange of views with António Costa, the new @eucopresident, ahead