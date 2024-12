Crăciun fericit și „verde”! Cum poți avea sărbători de iarnă sustenabile? Te învață RER Vest

18:20

Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea are plăcerea de a invita toți orădenii și turiștii care ne vizitează în perioada sărbătorilor de iarnă, să întâmpine noul an într-o atmosferă festivă, în Piața Unirii. Noaptea de Revelion 2025 va aduce împreună comunitatea într-un spectacol vibrant de muzică și artificii, marcând trecerea într-un nou an cu optimism și bucurie.