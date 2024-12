Circulația tramvaielor pe linia 41 blocată din nou, din cauza unui accident

09:30

Camere cu termoviziune sunt montate în această perioadă, în Parcul Natural Văcăreşti, a anunțat primarul general Nicușor Dan. Investiția are drept scop monitorizarea incendiilor și, implicit, reducerea timpului de intervenție a pompierilor. Aparatele pot detecta rapid primele semne ale unui eventual incendiu, pe o rază de 4.412 metri, a transmis edilul printr-o postare de Facebook.