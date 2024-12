„Când vă vedem din nou în iarbă?” Edward Iordănescu a făcut anunțul despre viitorul său ca antrenor

17:40

Jucătorul echipei naționale, Dennis Man, a ajuns la o cotă de piață uriașă, după ultima actualizare. Ultimele sale evoluții de la Parma au fost apreciate de specialiști. În luna octombrie a anului 2024, specialiștii de la Transfermarkt l-au cotat pe Dennis Man la suma de 15 milioane de euro. Acum, valoarea de piață a românului […] The post Dennis Man are o cotă de piață uriașă! Cât a ajuns să valoreze românul care face spectacol la Parma, în Serie A appeared first on Antena Sport.