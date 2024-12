TOP 5: Puncte PRO pentru ASUS Vivobook S14 OLED (S5406)

21:50

Mai avem câteva săptămâni până la lansarea oficială a smartphone-urilor premium Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus şi Galaxy S25 Ultra, poate cele mai aşteptate flagship-uri ale anului în lumea Android. Se zvoneşte că evenimentul de lansare ar urma să aibă loc undeva pe 22 – 23 ianuarie 2025, însă până reuşim să confirmăm pe [...] Cât ar putea costa în Europa noile smartphone-uri premium Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus şi Galaxy S25 Ultra (avem şi estimări pentru România)?