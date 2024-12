Putin, în conferinţa anuală de presă: Scutul antirachetă al NATO, costisitor şi ineficient în faţa Oreşnik. Propune un duel. Nu ştie cât va mai dura războiul din Ucraina. Kursk, „cel mai mare cimitir de arme NATO”. E gata să-l întâlnească pe Trump

14:40

Primăria Capitalei a reușit să înlocuiască în anul 2024 nu mai puțin de 73 km de magistrală principală de termoficare.... The post Record de înlocuire a magistralelor de termoficare, anunțat de Primăria Capitalei: 73 km de conducte principale noi, în 2024 first appeared on Main News.