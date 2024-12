Lista premiaților la Gala Sportivilor organizată de Liceul cu Program Sportiv Suceava (Foto)

11:50

În perioada Sărbătorilor de Iarnă, renumita interpretă de folclor Margareta Clipa are de susținut o sumedenie de recitaluri, atît în județul Suceava, cît și-n alte județe. Despre cîteva dintre ele a vorbit într-o intervenție telefonică la Radio Top. Întrebată dacă are o agendă încărcată în această perioadă, doamna Clipa a declarat: "Începînd din data de […]