CE şi BEI compensează o sumă suplimentară de 2,7 miliarde euro prin intermediul Fondului pentru modernizare

Fondurile furate in atacurile cibernetice pe platformele de criptomonede au crescut cu 21%, ajungand la 2,2 miliarde de dolari in 2024, conform unui raport publicat de firma de analiza Chainalysis, citat de Reuters.In 2024, fondurile furate in atacurile cibernetice asupra platformelor de criptomonede au depasit 2,2 miliarde de dolari, marcand al patrulea an consecutiv in care s-a atins pragul de...