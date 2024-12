„Vor merge acolo” Bănel Nicoliţă a reacţionat după ce Dan Şucu a preluat clubul Genoa! Ce a spus de Rapid: „Nu poate fi peste nea Gigi”

09:20

Răzvan Lucescu a făcut scandal după meciul AEK – PAOK, scor 1-0, din manşa tur a sferturilor de finală din Cupa Greciei. Antrenorul român a fost ajutat de poliţişti ca să plece de la stadionul din Atena. Lucescu Jr a acuzat arbitrajul la finalul partidei. Italianul Simone Sozza a fost la centru şi le-a acordat