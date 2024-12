Scene fără precedent la Next Gen ATP Finals! Comisarii anti-doping au cerut ca un jucător să fie testat în timpul meciului

10:20

Florin Talpan a ajuns într-o situaţie incredibilă, după ce a fost executat silit de Gigi Becali. Juristul de la CSA Steaua a apelat la mila fanilor „militarilor", pentru a-şi putea plăti datoria de 25.000 de euro. Gigi Becali a câştigat procesul cu Florin Talpan, proces deschis în urmă cu şase ani pentru calomnie. Juristul de […] „Rog oamenii să mă ajute cu donaţii!" Executat silit de Gigi Becali, Florin Talpan a apelat la mila fanilor Stelei