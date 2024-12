Liderii UE încheie simbolic odiseea aderării României la Schengen, salutând ridicarea controalelor la frontierele terestre de la 1 ianuarie 2025

14:00

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a urcat în noiembrie până la 2,5%, de la de 2,3% în octombrie, iar România este, pentru a noua lună la rând, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 5,4%, informează Eurostat. Luna trecută, cele mai scăzute rate anuale ale […] The post Eurostat: Pentru a noua lună la rând, România are cea mai ridică rată anuală a inflației din UE, de 5,4% first appeared on caleaeuropeana.ro.