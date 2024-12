Mugur Ciuvică a trezit „pleava societății” și acum nu mai poate dormi nici el

21:40

Domnul Marcel Ciolacu continuă campania electorală pe TikTok, deși șansele de mai candida la alegerile prezidențiale par la fel de mari ca șansele de a-și găsi diploma de bac și de a o arăta și […] The post Marcel Ciolacu și-a amintit că a zburat cu avionul privat, dar tot nu a găsit dovada plății, care e sub diploma de bac appeared first on IMPACT.ro.