Petarde și incendiu la tomberoane

07:10

SC Anca Andrei Com SRL, pentru terenul identificat cu NC 51463, anunta publicul intentia de elaborare a PUZ si RLU aferent pentru "Construire bloc de locuinte D+P+3+M" pe teren situat in orasul Targu Neamt, strada Cuza Voda. Planul de situatie poate fi consultat la sediul Primariei Orasului Targu Neamt – Biroul Relatii cu Publicul si […]