Ce se poate construi fără autorizație în România? Detaliile menționate în Lege

După ce au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni 5 to Go, reprezentanții cumpărătorilor – fondurilor de investiții INVENIO Partners și Accession Capital Partners (ACP) – spun că țintesc cel puțin o triplare a valorii companiei, adică de la 30 la 90 mil. euro, și subliniază că lanțul de cafenele are un potențial de creștere chiar de 4x-5x [...]