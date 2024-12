S-a descoperit o planetă cu o coadă, ca o cometă. Pierde sute de mii de tone de gaz pe secundă!

14:00

Noul An dă startul petrecerii la Teatrul Ion Creangă care în luna mai aniversează 60 de ani de existență și este emoționat și nerăbdător să își serbeze ziua de naștere alături de micii lui prieteni cărora le-a pregătit o sumedenie de surprize pe tot parcursul anului! Vom trece în agendă primele spectacole ale anului, începând …