Iată cum arată fericirea! 167 de prichindei din Șipote spun cu mâna pe inimă: Moș Crăciun chiar există. Mulțumim tuturor donatorilor Campaniei ZDI!

Bucurie la metru pătrat am găsit ieri, la Șipote. Copiii ne-au arătat, încă o dată, după 20 de ani de campanie, că Moș Crăciun chiar există - prin ei, prin noi și prin dumneavoastră. Și am înțeles că nimic nu se compară cu un „mulțumesc” primit din partea unui om în nevoie, care cu puținul lui de-acasă e totuși împăcat și găsește două vorbe calde pentru cel ce-i dăruiește o mică speranță. În plus, serbările și surprizele pregătite de șipoței au animat finalul Campaniei de Crăciun, dar despre acestea vă povestim mai pe îndelete în articol. Articolul Iată cum arată fericirea! 167 de prichindei din Șipote spun cu mâna pe inimă: Moș Crăciun chiar există. Mulțumim tuturor donatorilor Campaniei ZDI! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.

