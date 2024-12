Mihaela Matei, DP World: În 2025 mizăm pe creşterea cu 10% a numărului angajaţilor şi continuăm investiţiile în training

16:45

Pachetul majoritar de acţiuni al reţelei de cafenele 5 to go, cel mai extins jucător din piaţa de profil din România, a fost vândut către două fonduri de investiţii – Invenio Partners din Bulgaria şi ACP din Polonia. Pentru Invenio Partners, aceasta este prima tranzacţie directă pe plan local, în timp ce ACP (fostul Mezzanine Ma­nagement) are deja mai multe dealuri la activ în România.