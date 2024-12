Bursele europene au înregistrat cel mai amplu declin din cinci săptămâni

00:00

Aurul are o crestere de circa 26% pana acum in acest an, fiind pe cale sa marcheze cea mai buna performanta anuala din 2010, in esenta pe fondul reducerii ratelor dobanzilor de catre banca centrala a Statelor Unite si a amplificarii tensiunilor geopolitice, ce i-au determinat pe investitori sa se indrepte catre activul traditional de refugiu. Analistii cred ca exista premise ca metalul galben, c...