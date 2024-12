Acordul bugetar susținut de Trump, eșuează în Cameră, în timp ce ”shutdown”- ul guvernamental se apropie

07:10

Ordonanța cu măsuri fiscal-bugetare de final de an, prin care se introduc de obicei măsuri necesare pentru fundamentarea bugetului statului, ar trebui să determine pentru anul 2025 tăieri și amânări de cheltuieli de circa 90 de miliarde de lei, potrivit informațiilor Profit.ro. Ordonanța trebuie adoptată înainte de finalul anului, înainte ca o parte dintre măsurile care se amână an de an să intre în vigoare, dar dificultățile în formarea unei coaliții de guvernare, după recentele alegeri parlamentare, pune sub semnul întrebării adoptarea actului normativ în termen.