FOTO | Infernul de pe Iuliu Maniu, azi de la prima oră, cu blocaj total până hăt, la Autostrada București-Pitești. Motiv superb: Sunt restricții pe A1 pentru lucrări pe B1

09:10

Capitala Franței, Parisul are Turnul Eiffel, care strânge în jurul lui 5,5 milioane de vizitatori pe an. Orașul Pisa din Italia are, evident, Turnul din Pisa, fiind cea mai faimoasă clădire înclinată din lume. Iar […] Articolul Turnul din Berceni, obiectiv turistic imperios necesar, Pisa moare și-așa n-are. Bucureșteancă: Dacă stau mai bine și mă uit, se vede și Turnu Măgurele apare prima dată în B365.