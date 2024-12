Discursul lui Putin către națiune: Am depășit Germania și Japonia din punct de vedere economic

18:30

Compania Raytheon, o filială a RTX, a anunțat, la 11 decembrie 2024, o etapă importantă în dezvoltarea senzorului LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). În timpul unei evaluări operaționale la poligonul White Sands din New Mexico, militarii U.S. Army au utilizat cu succes sistemul......