Blocaj pe piața imobiliară, din cauza instabilității politice și economice. Solicitările pentru cumpărarea sau vânzarea de locuințe au scăzut

15:30

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marţi, despre o discuţie cu preşedinta USR, Elena Lasconi, privind intenţia de a candida... The post Nicuşor Dan, întrebat dacă a discutat cu Elena Lasconi despre intenţia de a candida la prezidenţiale: Am informat toate cele patru partide din coaliţia pro-occidentală first appeared on Main News.