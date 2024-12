Marius Şumudică a luat decizia finală şi a făcut anunţul după Rapid – CFR Cluj 0-2: „Am pus capăt”

15:10

Kylian Mbappe a avut probleme cu adaptarea la Real Madrid, dar anunţă că este în cărţi pentru a-şi îndeplini obiectivul uriaş pe care îl are pe Santiago Bernabeu. Starul francez are în plan să câştige toate cele şapte trofee ale sezonului. Atacantul Kylian Mbappe, care a marcat, miercuri, în victoria cu 3-0 a lui Real […] The post Kylian Mbappe şi-a stabilit un obiectiv uriaş la primul sezon pentru Real Madrid: „Am câştigat primele două dintre cele şapte trofee!” appeared first on Antena Sport.