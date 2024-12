Makaveli rupe tăcerea: Autoritățile caută un țap ispășitor. În legătură cu soția domnului Gâdea, a fost o figură de stil. Domnul trebuie să arate un certificat de căsătorie ca să spunem legal că are o soție

08:00

Cand am ajuns la trecerea de pietoni de langa Muzeul Banatului, am lasat prioritate unei masini rosie, o Lada cu numere rusesti, in care erau doua persoane. Imi amintesc cum am ras cu Liviu de ei, ca au nimerit la Timisoara sa-si vanda fierbatoarele taman cand noi facem revolutie.