Doi jucători, OUT de la FCSB! La ce echipe din Liga 1 pot ajunge fotbaliştii daţi afară de Gigi Becali

18:10

Patrick Vieira, antrenorul de la Genoa, a venit cu primul mesaj după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar la formația din Serie A. Tehnicianul a spus și ce schimbare a sesizat, de la venirea românului. Dan Șucu a plătit aproximativ 45 de milioane de euro pentru a se implica la Genoa. Omul de afaceri […] The post Patrick Vieira, primul mesaj după ce Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa! Schimbarea sesizată de antrenorul echipei appeared first on Antena Sport.