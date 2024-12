Sectorul 1 este executat silit pentru 124 de milioane de lei, din litigii cu Romprest. Scandal cu privire la comisia care ar fi trebuit să verifice situația executărilor

12:00

Sistemul de taxare de pe Magistrala 1 nu a funcţionat în această dimineaţă, 17 decembrie, timp de o oră, scrie Club Feroviar. Problema are loc la doar o zi distanţă de avarierea a cinci garnituri de metrou, cauzată de ruperea unei şine, pe aceeaşi magistrală. Metrorex nu a anunţat nici jurnaliștii și nici călătorii de