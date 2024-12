VIDEO: Duelul McLaren! Liniuță între Senna și 765 LT

16:30

Segmentul SUV-urilor urbane este foarte popular în India. Dar asta nu i-a împiedicat pe cei de la Kia să prezinte acum noul Syros, un crossover gândit special pentru această țară.LUNGIME SUB 4 METRIKia Syros are o lungime de 3.995 mm, o lățime de 1.800 mm, o înălțime de 1.665 mm, iar ampatamentul măsoară 2.550 mm. În ciuda acestor dimensiuni, portbagajul are un volum de încărcare mai mult decât decent: 465 de litri.Ca...