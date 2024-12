Snoop.ro: Campania lui Calin Georgescu pe TikTok s-a cladit pe o campanie platita de PNL

18:40

Presedinta SOS, Diana Sosoaca, l-a adus vineri pe Makaveli in Parlament in calitate de „consilier parlamentar”. Cei doi au avut un comportament de maidan, fiind incurajati slugarnic de parlamentari ai SOS, care filmau cu telefoanele. Sosoaca si Makaveli, inconjurati de parlamentari SOS, au umblat pe holuri cautand jurnalisti de la Antena 3. In momentul in...