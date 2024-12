Cum ne-au ajutat americanii să ieșim din „operațiunea specială Georgescu”. Atacul hibrid a reușit, totuși, să ne scoată din jocul de la Bruxelles – Interviu

02:10

Cu toții am auzit că un pahar de vin, la masă, e sănătos. Dar cu ce anume ne ajută și când se termină efectul său protector, de la ce cantitate? Oamenii de știință de la Universitatea din Barcelona vin acum și cu răspunsurile. Tot ce depășește 35 de pahare de vin pe lună e prea … The post Vinul scade riscul bolilor cardiovasculare, dar importantă e cantitatea și vârsta appeared first on spotmedia.ro.