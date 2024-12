Financial Times: Oficialii europeni afirmă că Trump va cere aliaților din NATO să crească bugetele apărării la 5% din PIB

12:00

Nuclearelectrica și consorțiul internațional Candu Energy Inc. format din o companie Atkins Réalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat joi, ceremonial, contractul de Inginerie, Procurare și Construcție (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavodă. Domeniul principal de aplicare a contractului EPC constă în: elaborarea proiectului […]